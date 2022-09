Retraites : "Nous ferons la réforme", assure Gabriel Attal

Dans un entretien au "Journal du Dimanche", le ministre de l'Action et des Comptes publics n'a pas donné d'indication sur la méthode choisie par le gouvernement pour mener cette importante réforme.

Le gouvernement est déterminé à mener à bien la contestée réforme des retraites. C'est le message qu'a fait passer, dimanche 25 septembre, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gabriel Attal, dans un entretien au Journal du Dimanche. "Oui, nous ferons la réforme des retraites. Notre régime est déficitaire (...) Je préfère dire la vérité aux Français, même si elle peut parfois être difficile à entendre", a martelé le ministre.

Il s'est en revanche bien gardé de préciser la méthode retenue, entre amendement au budget de la Sécurité social ou futur texte de loi, alors que la question agite la majorité. "Ce point sera tranché par le Président et la Première ministre. Mais quelle que soit la solution retenue, une chose est sûre : les partenaires sociaux et le Parlement seront au cœur des débats", a-t-il déclaré. Le président de la République, Emmanuel Macron, et la Première ministre, Elisabeth Borne, vont réunir les principaux dirigeants de la majorité la semaine prochaine pour évoquer cette épineuse question.

Le ministre a également été interrogé sur l'usage éventuel de l'article 49.3 pour adopter le budget. "Les oppositions elles-mêmes nous ont dit que le 49.3 était probable. En tout état de cause, la France ne peut se passer d’avoir un budget", a-t-il argumenté.