Réforme des retraites : "On peut améliorer les choses" sur la pénibilité, les seniors, les carrières des femmes, admet la ministre du Travail

Invitée sur franceinfo mercredi, Astrid Panosyan-Bouvet évoque notamment "la place des seniors", qui après "50-55 ans", peuvent avoir le "sentiment qu'on a plus tout à fait sa place dans le monde du travail".

"Il y a des sujets d'anxiété du travail ici et maintenant", admet Astrid Panosyan-Bouvet, la ministre du Travail et de l'Emploi, invitée mercredi 2 octobre sur franceinfo. Elle évoque notamment "la place des seniors", qui après "50-55 ans", peuvent avoir le "sentiment qu'on a plus tout à fait sa place dans le monde du travail".

Elle aborde également la question des femmes et "des carrières hachées, et des temps partiels" qui sont "aussi des sujets d'anxiété". "On peut améliorer les choses" sur ces sujets-là, affirme-t-elle.

Elle veut donc "remettre sur la table" plusieurs sujets, à savoir "la question de l'assurance-chômage", "la question des seniors", "la question des retraites progressives", qui concernent "moins d'1% des gens dans notre pays qui en bénéficient, alors que c'est quelque chose de beaucoup plus important dans les pays du Nord, qui justement ont réussi le défi du travail des seniors". "Voilà les sujets" que l'"on doit regarder", résume-t-elle.