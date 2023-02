Réforme des retraites : le député LFI Hadrien Clouet dénonce le "nouveau mensonge" d'Emmanuel Macron à Rungis

La sortie médiatique du président de la République au marché de Rungis, ce mardi, a permis aux Français de comprendre pourquoi le gouvernement voulait véritablement réformer les retraites, selon le député LFI de Haute-Garonne Hadrien Clouet.

Les propos tenus par Emmanuel Macron au marché d'intérêt national de Rungis (Val-de-Marne) ont été très instructifs pour Hadrien Clouet. Au micro de franceinfo, quelques heures après la sortie médiatique du président de la République mardi 21 février, le député de la 1re circonscription de Haute-Garonne dit avoir vu un chef de l'État évoquer "une toute autre raison de mener la réforme des retraites, que celle qu'il [le gouvernement] affiche jusqu'à présent."

"Il nous a dit ce matin : les Françaises et les Français doivent travailler plus longtemps pour payer l'hôpital, pour payer l'école, pour payer les services publics", rapporte le député de La France insoumise (LFI). Alors que la finalité de sa réforme a pu varier dans la communication gouvernementale, le chef de l'État a réaffirmé depuis le marché de Rungis que le report de l'âge légal de départ à la retraite doit permettre "de créer plus de richesses pour le pays", ce qui contribuera à financer l'éducation ou la santé.

"Il ne s'agit pas de trouver de l'argent pour les retraités, il s'agit désormais uniquement de faire payer plus d'impôts aux gens en les faisant bosser plus longtemps." Hadrien Clouet à franceinfo

"C'est un aveu, poursuit celui qui a été l'un des chefs de file du groupe LFI à l'Assemblée nationale. On se rend compte qu'il y avait un nouveau mensonge qu'on n'avait pas encore détecté, heureusement que le président l'a admis."

Hadrien Clouet réagit aussi au "bon sens" invoqué par Emmanuel Macron pour défendre la nécessité de sa réforme des retraites. "Le bon sens, il est déjà là puisque 90 % des actifs sont hostiles à sa réforme", ironise le député de Haute-Garonne. Le dernier sondage Ipsos Sopra Steria pour franceinfo et France Télévisions, réalisé le 1er et le 2 février, précise que 64 % des Français se disent "opposés" à la réforme des retraites.