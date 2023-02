Réforme des retraites : en visite au marché de Rungis, Emmanuel Macron maintient qu'il faut "travailler un peu plus longtemps"

Après avoir rendu visite aux professionnels de la découpe du veau, le chef de l'Etat a défendu une réforme des retraites qui "permet de créer plus de richesses pour le pays".

Il s'en remet au "bon sens" des Français. Emmanuel Macron, en visite au marché d'intérêt national de Rungis (Val-de-Marne), a répété, mardi 21 février, qu'il "faut travailler un peu plus longtemps". Ce déplacement est sa première sortie au contact direct des Français depuis le lancement, au début de l'année, de sa très contestée réforme des retraites. "Dans l'ensemble, les gens savent qu'il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne", a affirmé le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron est arrivé à Rungis aux aurores. Le chef de l'Etat a débuté cette visite rituelle du plus grand marché de produits frais du monde vers 5h30, accompagné du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, et de la ministre déléguée aux PME, Olivia Grégoire. Entre les étals de grossistes en volaille, triperie ou professionnels de découpe du veau, le président a répondu à des interpellations sur sa réforme des retraites. Ce projet phare de son second quinquennat, qui prévoit un recul de 62 à 64 ans de l'âge de départ à la retraite, suscite l'hostilité dans la rue comme au Parlement.

"Un débat sur le travail"

"A écouter nos compatriotes, si on ne travaille pas plus longtemps, quels sont les deux autres moyens de faire ? Prendre plus d'argent à ceux qui travaillent ? Les cotisations ? Je n'ai pas compris que les gens en avaient envie, ils veulent mieux gagner leur vie. Baisser les pensions ? Je n'ai pas compris que les retraités vivaient bien et avaient la possibilité qu'on les leur baisse", a-t-il déclaré. Emmanuel Macron a aussi défendu une "réforme [qui] permet de créer plus de richesses pour le pays", car "si on a plus d'heures travaillées, vous réindustrialisez davantage", un moyen selon lui "de financer l'éducation ou la santé".

"Moi je crois dans le travail", a martelé Emmanuel Macron, affirmant que "toutes les réformes que l'on fait vont dans ce sens-là". Il a aussi répondu à un professionnel de la découpe du veau qui se plaignait de la pénurie de main d'œuvre et estimait qu'il y avait "trop de social". "Les gens, ils dorment, ils ne veulent pas se lever à 2 heures du matin", a encore grincé le boucher. "Je ne crois pas qu'il faille moins de social : il faut que le travail continue à payer davantage", lui a répondu le chef de l'Etat. "Le vrai débat que l'on doit avoir dans notre société c'est un débat sur le travail", a poursuivi Emmanuel Macron.