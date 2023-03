Réforme des retraites : Emmanuel Macron donnera sa première interview après l'adoption du texte mercredi , à 13 heures, à France 2 et TF1

Le chef de l'Etat répondra aux questions des journalistes Marie-Sophie Lacarrau et Julian Bugier, à l'Elysée.

Prise de parole très attendue. Emmanuel Macron va s'adresser aux Français mercredi 20 mars lors d'un entretien télévisé. Il répondra mercredi à 13 heures depuis l'Elysée aux questions des journalistes Julian Bugier et Marie-Sophie Lacarrau dans un entretien en direct sur TF1 et France 2. Cette intervention est extrêmement attendue après l'adoption de sa réforme des retraites au Parlement qui n'a pas signé la fin de la contestation et des manifestations parfois émaillées de fortes tensions contre ce projet.

Auparavant, le chef de l'État va consulter tous azimuts pendant toute la journée de mardi. Il va de nouveau enchaîner les réunions, pour ressouder son camp et tenter de rebondir. Il reçoit dans la matinée la Première ministre Élisabeth Borne, "déterminée à continuer à porter les transformations nécessaires à notre pays". Elle sera accompagnée de plusieurs ministres, dont Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, et les chefs de la majorité. Emmanuel Macron doit ensuite déjeuner avec Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, présidents de l'Assemblée et du Sénat, avant une réunion en soirée avec les parlementaires du camp présidentiel. Entre temps, il aura pris la direction de l'aéroport de Villacoublay (Yvelines) pour accueillir l'ex-otage français Olivier Dubois qui a été libéré lundi.