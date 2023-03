DIRECT. Libération d'Olivier Dubois : l'ex-otage français accueilli à 12 heures par Emmanuel Macron

Ce qu'il faut savoir

Olivier Dubois rentre en France. Emmanuel Macron accueillera le journaliste français à la mi-journée à la base aérienne de Villacoublay (Yvelines), près de Paris, a annoncé mardi 21 mars l'Elysée. Otage au Mali depuis le 8 avril 2021, il a été libéré lundi. Il doit rejoindre Paris depuis Niamey, la capitale du Niger. Le président de la République a fait part lundi sur Twitter de son "soulagement immense" et de sa "grande reconnaissance au Niger pour cette libération". Suivez notre direct.

La fin d'une longue captivité. Olivier Dubois avait lui-même confirmé son enlèvement dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5 mai 2021. Il y expliquait avoir été kidnappé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), lié à Al-Qaïda.

"Fatigué" mais en bonne santé. "C'est énorme pour moi d'être libre, je ne m'y attendais pas du tout. Je voudrais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire [en matière de] missions délicates, à la France et à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui", a déclaré le journaliste. "Je me sens fatigué mais je vais bien", a-t-il ajouté pour ses premiers mots après sa libération.

Un otage américain également libéré. Jeffrey Woodke, un Américain de 62 ans, a aussi retrouvé la liberté. Enlevé le 14 octobre 2016 au Niger, cet humanitaire a souhaité "remercier les gouvernements nigérien, américain et français". "Vive la France", s'est exclamé celui qui avait été enlevé alors qu'il venait en aide depuis une trentaine d'années à des populations nomades avec une ONG à Abalak, dans le centre du Niger.