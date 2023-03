Réforme des retraites : plusieurs milliers de manifestants dans plusieurs villes, des centaines d'interpellations à la suite d'incidents

L'adoption de la réforme des retraites a provoqué de nombreuses manifestations émaillées d'incidents dans toute la France. A Paris, 234 personnes ont été interpellées.

La tension ne faiblit pas. L'adoption définitive de la réforme des retraites après le rejet de la motion de censure lundi 20 mars a provoqué de nombreuses manifestations émaillées d'incidents dans toute la France. A Paris, quelques centaines de personnes, rejointes par des députés de la France Insoumise (LFI), se sont d'abord rassemblées, non loin de l'Assemblée nationale, Place Vauban (VIIe arrondissement), avant d'être canalisées par les forces de l'ordre.

Au total, 234 personnes ont été interpellées, a appris franceinfo de source policière mardi. Par ailleurs, les forces de l'ordre ont dénombré environ 240 interventions pour des feux, notamment de poubelles.

Des manifestants contre l'adoption de la réforme des retraites, à Paris, le 20 mars 2023. (CLAIRE SERIE / HANS LUCAS / AFP)

Puis, des feux de poubelles et affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu dans le quartier de la gare Saint-Lazare (IXe), autour de la place de l'Opéra. Un cortège a ensuite arpenté les rues en renversant des poubelles, suivi par les policiers en moto, tandis que d'autres étaient au Châtelet, non loin de l'Hôtel de Ville. 234 personnes ont été interpellées. Il y a également eu 240 interventions pour des feux, notamment de poubelles. Les forces de l'ordre ont utilisé à plusieurs reprises des gaz lacrymogènes. Vers 23 heures, la situation s'est tendue place de la Bastille et dans les rues adjacentes avec des barricades improvisées de poubelles et de palettes de bois enflammées.

Des policiers réprimant les manifestations contre l'adoption de la réforme des retraites, à Paris, le 20 mars 2023. (FIORA GARENZI / HANS LUCAS / AFP)

Les mêmes scènes dans les grandes villes

D'autres manifestations spontanées ont également eu lieu dans plusieurs grandes villes de France, comme à Strasbourg, où un gros millier de manifestants se sont d'abord rassemblés place Kléber, en plein centre-ville, sifflant et huant le rejet de la motion de censure avant d'allumer des fumigènes et de scander "nous aussi on va passer en force". Des dégradations ont été commises : façade de banque caillassée, poubelles incendiées, panneaux publicitaires brisés... La préfecture a annoncé six interpellations.

A Dijon, environ 200 personnes ont manifesté. La police a procédé à deux interpellations. A Lyon, environ 500 manifestants, dont beaucoup de jeunes, se sont rassemblés vers 20h30 dans le 3e arrondissement. La préfecture a fait état de neuf interpellations et un blessé léger parmi les policiers. A Saint-Etienne, la préfecture a recensé quatre interpellations et trois policiers blessés. A Lille, les manifestants ont sifflé et hué devant la préfecture. "Ça va péter", "Louis XVI on l'a décapité, Macron on va recommencer", ont-ils scandé.

Un feu de poubelles sur une route à Rennes, après une manifestation contre l'adoption de la réforme des retraites, le 20 mars 2023. (DAMIEN MEYER / AFP)

A Rennes, entre 300 et 500 jeunes, selon la préfecture, ont défilé dans le centre-ville. A Nantes la manifestation, s'est tendue en milieu de soirée, et des bouteilles ont été jetées sur les forces de l'ordre, qui ont répliqué avec des tirs de gaz lacrymogènes. D'autres rassemblements ont eu lieu à Bordeaux, Limoges, Poitiers, ou encore à Rouen ou Brest.