Réforme des retraites : comment maintenir l'emploi des seniors ?

Comment faire travailler les Français plus longtemps jusqu'à 64 ans, quand on sait qu'après 60 ans, deux seniors sur trois n'ont pas d'emploi ? Une équipe de France Télévisions est allée à leur rencontre, en Saône-et-Loire.

À 55 ans, Patrick doit retrouver un emploi. Cariste dans une entreprise agroalimentaire durant 14 ans, il vient d'être licencié pour raisons économiques. "Passé un certain âge, il n'y a pas d'emploi pour les personnes dépassant 55 ans", explique Patrick Bruet, conseiller juridique et aide aux demandeurs d'emploi à Mâcon (Saône-et-Loire). Trop âgés, trop chers ou moins productifs, les à-priori ont la vie dure.



Seulement 56 % des 55-64 ans ont un emploi

En France, le taux d'emploi des 55-64 ans n'est que de 56 %. Le chiffre progresse, mais reste en-dessous de la moyenne européenne. Comment garder les seniors en emploi ? Quand Frédérique Levotre, 57 ans, a éprouvé des difficultés physiques à exercer son poste à l'IFPA (Institut de Formation et de Promotion des Adultes) il y a deux ans, son entreprise n'a pas hésité à réajuster avec lui ses missions, et embaucher une personne supplémentaire, plus jeune. Ici, 41 % des effectifs ont plus de 45 ans. "On cherche de l'expérience et de la compétence. Chez nous, l'âge n'est pas un sujet", assure Emmanuel Boulaye, le président du groupe IFPA.