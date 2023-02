Séisme : l’assistance internationale s’organise pour venir en aide à la Turquie

En direct d’Istanbul (Turquie), lundi 6 février, nous retrouvons le journaliste Ludovic de Foucaud qui fait le point sur la situation après le terrible séisme.

La Turquie est habituée aux séismes mais des tremblements de terre du niveau du 6 février sont exceptionnels. "Face à l’ampleur de l’événement, à l’étendue des dégâts, la violence du séisme et de ses nombreuses répliques, la Turquie, très tôt dans la matinée, a activé un plan d’urgence tremblement de terre niveau 4", rapporte le journaliste Ludovic de Foucaud en direct d’Istanbul (Turquie), lundi 6 février. Ce plan déclenche automatiquement une demande d’assistance internationale.

900 personnes participent au dispositif de secours

"C’est la raison pour laquelle des équipes néerlandaises ou roumaines sont actuellement dépêchées sur place et en plus de cela, d’autres pays européens ont offert leur assistance, c’est le cas par exemple de l’Allemagne", poursuit le journaliste. En plus des pays européens, 45 autres pays ont offert leur assistance, parmi lesquels on trouve les États-Unis, l’Inde ou encore Israël. Actuellement, 900 personnes participent aux travaux de secours, de recherche et de sauvetage, un dispositif qui se renforce d’heure en heure.