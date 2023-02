Santé : les jeunes sont trop sédentaires selon une nouvelle étude

Le gouvernement, associé à 150 sportifs de haut niveau, se mobilise dans les écoles pour inciter les jeunes à faire 30 minutes d’activité par jour. Une nouvelle étude révèle en effet des résultats inquiétants.

30 minutes de sport par jour quand on est jeune, cela paraît peu. Pourtant, selon une étude, les jeunes de 11 à 17 ans sont de moins en moins actifs physiquement. "On sait qu'aujourd’hui, deux jeunes sur trois passent chaque jour plus de deux heures devant des écrans, et moins d’une heure par jour à faire du sport", détaille le Dr Damien Mascret, médecin et journaliste pour France Télévisions. Résultat, les jeunes courent de moins en moins vite. Entre 10 et 12 ans, ils réalisent des performances équivalentes à celles d'une personne de 65 ans qui ne fait pas de sport.



Augmentation du surpoids et de l’obésité

Cela se traduit par une augmentation du surpoids et de l’obésité. La tendance est particulièrement à la hausse pour les garçons, chez les ados. Chez les filles, la dynamique d'augmentation débute dès 11 ans. "Si un enfant de 11 à 14 ans est obèse, il a 55 % de risque de l'être encore à l'adolescence. Et si un adolescent est obèse, il y a 80 % de risque qu'il soit un adulte obèse", indique Damien Mascret. Pour inverser la tendance, le Pr François Carré, qui a supervisé l'étude, préconise notamment des entraînements fractionnés.