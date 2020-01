Réforme des retraites : cinq séquences à retenir de l'émission "Vous avez la parole" sur France 2

Sur le plateau, Léa Salamé et Thomas Sotto recevaient cinq Français, parmi lesquels une conductrice de bus, un restaurateur, une directrice d’école, ainsi que les partenaires sociaux.

Après un mois de mobilisation contre la réforme des retraites, et une nouvelle journée de mobilisation partout en France, "Vous avez la parole" proposait une émission spéciale, jeudi 9 janvier, et donnait la parole aux Français. Une émission intitulée "Comment sortir de l'impasse ?"

Sur le plateau, Léa Salamé et Thomas Sotto ont reçu cinq Français, parmi lesquels une conductrice de bus, un restaurateur, une directrice d'école, ainsi que les partenaires sociaux. Ils ont dialogué avec deux membres du gouvernement : Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, et Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Santé et des Solidarités, chargé des Retraites. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, étaient également présent en plateau, tout comme Laurent Escure, de l'Unsa, et Fabrice Le Saché, porte-parole et vice-président du Medef. Franceinfo a sélectionné cinq séquences marquantes.

"Pourquoi vous pensez que votre projet est la seule solution ?" : exercice de pédagogie pour Jean-Michel Blanquer

C'est la conductrice de bus à la RATP Linda Chekalil, en grève depuis le début du mouvement le 5 décembre, qui a lancé ce débat. Elle a interpellé Laurent Pietraszewski et Jean-Michel Blanquer en leur demandant "pourquoi vous pensez que votre projet, c'est la seule solution ? Pourquoi vous ne faites pas le retrait et travaillez sur autre chose ?" Le ministre de l'Education s'est chargé de lui répondre en défendant un projet "beaucoup plus égalitaire que le système actuel. Vous dites que le système que l'on prévoit est compliqué, mais c'est le système d'aujourd'hui qui est compliqué."

"Je préfère parler d'âge d'équilibre" : rien de nouveau sur l'âge pivot

C'est la question qui a hanté ce débat : le gouvernement reculera-t-il sur la question de l'âge pivot ? Interrogé à de multiples reprises, Laurent Pietraszewski a botté en touche, préférant expliqué qu'il préférait parler "d’âge d’équilibre (...). Le gouvernement met en place des droits nouveaux. Quand on met en place des droits nouveaux, il faut les financer". Le "monsieur retraites" du gouvernement a refusé d’en dire plus renvoyant aux discussions bilatérales avec les syndicats prévues ce vendredi 10 janvier "Je préfère respecter le dialogue social", a-t-il conclu.

"Faut pas nous prendre pour des imbéciles": le coup de gueule de Philippe Martinez

Le dialogue social justement, il en a été question lors de ce coup de gueule de Philippe Martinez. Déplorant que le projet de loi soit déjà entre les mains du Conseil d'Etat, il a révélé que le texte a été partagé à une poignée de journalistes, ce jeudi à 17 heures, alors que les "organisations syndicales qui seront reçues demain n'ont toujours pas cette version (...) On veut bien discuter, mais faut pas nous prendre pour des imbéciles", s'est emporté le leader de la CGT.

"On a pas de leçons à recevoir" : le Medef sur la défensive sur les rémunérations des femmes

Passe d'armes entre syndicalistes. Pour expliquer les faibles pensions des retraites accordées aux femmes, le secrétaire général de l'Unsa Laurent Escure a pointé la responsabilité des patrons, responsables des écarts de salaires entre les hommes et les femmes. "On a pas de leçons à recevoir", s'est défendu le représentant du Medef Fabrice Le Saché, expliquant que les entreprises participaient à hauteur de "100 milliards d'euros" dans le financement des retraites et que les salaires avaient augmenté de "2,5% l'an dernier". "Quand le CAC 40 augmente de 28%, on a pas de leçons à donner", s'est amusé le leader de la CGT Philippe Martinez.

"Ce n'est pas tout à fait juste" : le ministre de l'Education corrigé

Alors que le ministre de l’Éducation nationale a affirmé "[qu'il] n’y a pas un pays qui consacre autant de moyens [que la France] à ses retraites dans le monde", Léa Salamé l'a corrigé quelques minutes plus tard. D'après l'OCDE, la France est en effet troisième, derrière la Grèce et l'Italie.