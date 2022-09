Mobilisation pour les salaires et les retraites : le point sur les premières manifestations en France à la mi-journée

Plus de 200 rassemblements sont prévus partout en France pour réclamer une hausse des salaires et s'opposer à la future réforme des retraites.

Des manifestations sont organisées ce jeudi dans toute la France à l'appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires et d'organisations de jeunesse, pour réclamer des hausses de salaires et s'opposer à la future réforme des retraites souhaitée par le gouvernement.

Au moins 200 lieux de rassemblement sont prévus. À Paris, le cortège s'élance à 14H00 de la place Denfert-Rochereau, en direction de Bastille. Le point sur les premières manifestations de ce jeudi matin.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

À Marseille (Bouches-du-Rhône), la police a compté 4 300 manifestants tandis que les syndicats annoncent 30 000 personnes, rapporte France Bleu Provence. Le cortège est parti en fin de matinée de la Cannebière pour rejoindre la préfecture

À Avignon (Vaucluse), "plusieurs centaines de manifestants" ont défilé ce matin au départ de la Cité administrative de la ville, selon une estimation de France Bleu Vaucluse.

Occitanie

À Perpignan (Pyrénées-Orientales), la police a compté 1 000 manifestants tandis que les organisateurs ont compté 2 000 personnes dans le cortège ce matin, rapporte France Bleu Roussillon. Le cortège a relié la place de Catalogne à la préfecture en passant par le boulevard Mercader et la rue Foch.

Nouvelle-Aquitaine

À Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), la police a compté 850 personnes tandis que les organisateurs ont compté 1 000 manifestants ce matin, rapporte France Bleu Pays Basque. Le cortège s'est élancé de la place Sainte-Ursule, près de la gare, pour se rendre devant la sous-préfecture en passant par la place de la mairie dans le centre-ville. Tout s'est déroulé dans le calme.

À Pau (Pyrénées-Atlantiques), la police et les organisateurs ont compté 1 200 personnes ce matin, rapporte France Bleu Béarn Bigorre. Le cortège s'est rassemblé place de Verdun avant de défiler dans les rues du centre-ville.

À Limoges (Haute-Vienne), 1 500 personnes ont défilé dans les rues de la ville ce matin, rapporte France Bleu Limousin.

À Guéret (Creuse), environ 200 personnes se sont rassemblées devant la mairie de la ville ce matin, rapporte France Bleu Creuse.

Pays de la Loire

Au Mans (Sarthe), la manifestation a rassemblé 1 600 personnes ce matin, selon un décompte de France Bleu Maine.

À Laval (Mayenne), entre 200 et 250 manifestants se sont rassemblés ce matin devant la préfecture du département, rapporte France Bleu Mayenne. VIDÉO - 200 à 250 manifestants en #Mayenne : le cortège défile dans les rues de #Laval : pouvoir d'achat, salaires, crise énergétique, retraites #greve #Greve29Septembre pic.twitter.com/oLJwNI3Xkw — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) September 29, 2022

Grand Est

À Reims (Marne), entre 400 et 450 personnes se sont rassemblées dans le centre-ville ce matin, rapporte France Bleu Champagne-Ardenne.

Normandie

À Caen (Calvados), 2 000 personnes se sont rassemblé place Saint-Pierre à Caen ce jeudi midi, rapporte France Bleu Normandie.

Centre-Val de Loire