Mobilisation contre la réforme des retraites : voici les prévisions de trafic de la SNCF, de la RATP et du secteur aérien pour demain

Une journée noire dans les transports en commun. De fortes perturbations sont attendues jeudi 23 mars pour la neuvième journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale contre la réforme des retraites. Des manifestations sont prévues dans toute la France et des grèves vont ralentir le trafic dans les transports en commun, selon les prévisions de la SNCF, la RATP et le secteur aérien.

Les prévisions de trafic pour jeudi 23 mars 2023. (Pauline le Nours)

Sur le réseau de la SNCF

La circulation des trains sera "très fortement perturbée" sur certaines lignes, jeudi, annonce la SNCF. En moyenne, un TER sur trois circulera en France et seulement un TGV Inoui et Ouigo sur deux. Concernant les lignes Intercités, deux allers-retours Paris-Clermont et deux allers-retours Paris-Brive sont prévus, mais "pas d'autres circulations de trains Intercités de jour et de nuit".

En Ile-de-France, un train sur deux circulera sur les parties des lignes A et B du RER gérées par la SNCF. Ce sera un train sur trois pour le RER C, deux trains sur cinq pour le RER D et un train sur cinq sur le RER E. La circulation restera perturbée vendredi, et les prévisions seront connues la veille à 17 heures.

Sur le réseau RATP

En Ile-de-France, la RATP prévoit un trafic "très perturbé" dans le métro et le RER. Dans le métro, le trafic sera normal sur la ligne 1 et 14, seul un train sur trois circulera aux heures de pointe sur les lignes 2, 3, 5 et 12. Ce sera un train sur deux pour les lignes 7, 7bis, 9 et 13. Sur la ligne 4, le trafic sera de trois trains sur quatre le matin, deux sur trois l'après-midi et normal le soir. Sur la ligne 8, un train sur trois circulera entre Reuilly-Diderot et Créteil-Pointe du Lac et entre Balard et Concorde, uniquement entre 6 heures et 10 heures et 16 heures et 20 heures. Sur la ligne 11, un train sur deux circulera le matin et seulement un sur trois l'après-midi. La ligne 3bis sera fermée.

Sur le RER A et B, il y aura en moyenne un train sur deux toute la journée. En moyenne, huit bus sur dix et neuf tramways sur dix circuleront sur l'ensemble du réseau.

Dans les aéroports

Le trafic aérien va de nouveau être perturbé. La Direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes d'annuler 30% de leurs vols jeudi à Paris-Orly et 20% dans les aéroports Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac et Lyon-Saint-Exupéry en raison de la grève de contrôleurs aériens contre la réforme des retraites.