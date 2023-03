DIRECT. Réforme des retraites : Emmanuel Macron s'exprime à 13 heures après une sixième soirée de manifestations

Voici un premier point sur l'actualité :



• #RETRAITES Trois députés de La France insoumise (Thomas Portes, Antoine Léaument et Ugo Bernalicis) demandent le "démantèlement à titre provisoire de la Brav-M", dans un courrier adressé à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, que franceinfo a pu consulter. Ils alertent sur les "dérives des techniques de maintien de l'ordre observées par les brigades de répression des actions violentes motorisées" lors des manifestations contre la réforme des retraites.

• #RETRAITES Emmanuel Macron s'exprimera à 13 heures, pour la première fois depuis l'adoption contestée de la réforme des retraites. Alors que la mobilisation se poursuit contre le texte, il a estimé, lors d'une réunion avec les parlementaires Rennaissance, qu'il fallait "apaiser" et "écouter la colère" des Français, tout en affirmant que "la foule" n'avait pas de "légitimité" face aux élus. Dans la capitale, 46 personnes ont été interpellées dans la soirée, mardi, a appris franceinfo de source policière.



• #SECHERESSE Sous la pression de la surconsommation et du changement climatique, les pénuries d'eau "tendent à se généraliser", faisant peser un "risque imminent" d'une crise mondiale de l'eau, met en garde un rapport de l'ONU. "Une surconsommation et un surdéveloppement vampiriques, une exploitation non durable des ressources en eau, la pollution et le réchauffement climatique incontrôlé sont en train d'épuiser, goutte après goutte, cette source de vie de l'humanité", s'alarme le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. #CLIMAT



• #UKRAINE Vladimir Poutine et Xi Jinping ont loué l'entrée dans une "nouvelle ère" de leur relation "spéciale" face aux Occidentaux, le président russe appuyant prudemment le plan chinois pour régler le conflit en Ukraine, tout en accusant Kiev de le rejeter. Par ailleurs, le FMI a un plan d'aide d'un montant total de 15,6 milliards de dollars à destination de l'Ukraine.