"La confrontation est dans l’ADN des Français" : la contestation contre la réforme des retraites vue par les médias allemands

En Allemagne, où l’âge de la retraite est porté progressivement à 67 ans d’ici 2029, la presse fait abondamment le récit de la crise des retraites en France. Ce qui impressionne le plus, c’est la forte mobilisation contre la réforme.

La mobilisation nationale contre la réforme des retraites en France passionne les médias allemands. Du jamais vu depuis longtemps, estime le Süddeutsche Zeitung qui fait le récit des blocages : gares, raffineries, stations-services, centres commerciaux paralysés et des poubelles qui brûlent la nuit... L’agence DPA résume à sa façon la situation : "un gouvernement à terre, la population sur les barricades".

Pour le Tagesspiegel , Emmanuel Macron incarne un souverain puissant qui impose sa volonté à la manière du Roi soleil à un peuple qui se bat pour ses libertés et ses privilèges. "Pourquoi les manifestations sont-elles si violentes en France ? Pourquoi n’y a t-il rien de tel en Allemagne ?" s’interroge le WDR. Réponses d’un politologue : les raisons sont multiples, culturelles, et surtout, la confrontation est dans l’ADN des Français.

Une gouvernance difficile à venir

La presse souligne aussi la combativité d’Emmanuel Macron, resté déterminé, malgré la mobilisation et les critiques. Après des années passées à gérer des crises, le Covid, la guerre en Ukraine, l’inflation, le chef de l’État reprend son bâton de réformateur intrépide, analyse le Spiegel. La cote de popularité d’Emmanuel Macron a beau être au plus bas depuis la crise des "gilets jaunes", il ignore les critiques, note le Tagesspiegel. Un quotidien relève qu’Emmanuel Macron ne redoute pas les conflits et qu’il n’a pas à se soucier de sa réélection, seulement de son héritage politique.

Les médias allemands prédisent cependant des mois compliqués à venir pour Emmanuel Macron et le gouvernement. Pour le Spiegel, "Emmanuel Macron est à la tête d’un pays plus divisé que jamais" alors que le Süddeutsche Zeitung prédit qu’il sera difficile de gouverner la France dans les mois à venir.

L’agence de presse DPA souligne qu’Emmanuel Macron n’a pu convaincre ni la population, ni les syndicats, ni le Parlement. Dans un essai un brin ironique, un journaliste se demande que va faire la France sans ses jeunes retraités en bonne santé ? Qui va garder les enfants pendant les très longues vacances d’été ? Bref, c’est tout le bien-vivre à la française qui est menacé, s’amuse le journaliste, alors qu’un autre se demande si, avec une retraite à 64 ans, l’expression très prisée ici en Allemagne, "vivre comme un Dieu en France" a encore un avenir.