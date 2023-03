"À Paris, c’est le Moyen-Âge, la puanteur et les hordes de rats" : comment les médias russes parlent des mobilisations contre la réforme des retraites

Le mouvement social contre la réforme des retraites offre l’occasion aux médias russes pro pouvoir de montrer une image chaotique de la France et ils ne s’en privent pas.

On ne peut pas dire qu’habituellement, l'actualité française passionne les médias gouvernementaux ou pro pouvoir en Russie, sauf lorsque cela peut leur donner l'occasion de dresser le portrait d'un Occident en proie au chaos et dans la difficulté. Ces derniers jours, le public russe ne rate rien des moindres déroulements de la contestation en France contre la réforme des retraites, de l'Assemblée nationale aux rues de Paris. Dans un reportage télévisé, le présentateur raconte : " À Paris, c’est le Moyen-Âge, la puanteur et les hordes de rats."

Extrait du JT de la chaîne russe NTV du 24 mars 2023, débriefant la situation en France. (CAPTURE D'ECRAN)

Paris de retour au Moyen-Âge, c'est une phrase qu'on a souvent entendue en Russie ces derniers jours, tout comme on n'a rien raté des cas de violences policières sur des chaînes de télé qui n'ont, par ailleurs, jamais diffusé une image de la répression des manifestations anti-guerre dans le pays, lorsqu'il y en avait encore. "Les feux de joie de la protestation française brûlent à travers le pays", dit par exemple ce sujet sur la France diffusé le 24 mars 2023 par la chaîne Rossyia 24 (en russe).

Les médias pro pouvoir analysent le mouvement social en France un peu comme l'arroseur arrosé. En résumé, l'Occident donne des leçons de démocratie à la Russie, mais il ferait mieux de balayer devant sa porte. La radio Spoutnik ironise sur le fait que le gouvernement français soutient les manifestations quand elles ont lieu en Géorgie, mais n'en veut pas chez lui.

"Le président Macron a décidé de donner à la population une leçon de démocratie à l’européenne. Sachant que les députés bloqueraient la réforme des retraites, il a appliqué une disposition constitutionnelle qui lui permet de contourner les représentants élus du peuple", explique une présentatrice télévisée alors qu’est diffusé un extrait de Marine Le Pen, ironisant sur le fait que ça ne lui "pose aucun problème" sur les bancs de l’Assemblée nationale. La présidente du groupe RN a beaucoup été entendue dans les médias russes ces derniers jours.