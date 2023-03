Infographie Manifestations contre la réforme des retraites : visualisez les chiffres de la mobilisation nationale par rapport aux précédents mouvements

La neuvième journée d'action a mobilisé entre 1,1 million manifestants dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, et 3,5 millions de personnes, d'après la CGT.

Les manifestants sont revenus nombreux dans les rues, jeudi 23 mars, pour la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Entre 1,1 million de personnes, selon le ministère de l'Intérieur, et 3,5 millions, d'après la CGT, ont défilé dans toute la France. Un net rebond par rapport aux deux précédentes journées de mobilisation. Il s'agissait de la première mobilisation d'ampleur après le recours à l'article 49.3, qui a permis l'adoption du texte sans vote à l'Assemblée, le 16 mars. Cette décision a ragaillardi le mouvement, puisque les cortèges ont été presque aussi bondés qu'au plus fort de la mobilisation, le mardi 7 mars.

Pour réaliser ce graphique, franceinfo a compilé les chiffres comptabilisés par les syndicats organisateurs des manifestations et par le ministère de l'Intérieur lors des précédentes journées de mobilisation nationale contre les réformes des retraites, depuis le plan Juppé de 1995.

Des records de mobilisation égalés ou battus

L'affluence du mardi 7 mars reste la plus forte du mouvement, avec 1,28 million de manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, et 3,5 millions, d'après la CGT. Il s'agit également du record depuis 30 ans pour une mobilisation contre une réforme des retraites, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Le précédent record était jusqu'alors attribué à la manifestation du 12 octobre 2010, qui avait réuni 1,23 million de manifestants contre la réforme du gouvernement de François Fillon. Mais à l'époque, ce chiffre avait été atteint au terme de plus de 200 jours de mobilisation.

Du côté des données syndicales, les chiffres de ce 23 mars montrent une affluence équivalente aux records de l'automne 2010. Les syndicats, qui donnent des estimations traditionnellement plus élevées que celles des autorités, avaient dénombré jusqu'à 3,5 millions de manifestants les 12 et 19 octobre 2010.