DIRECT. Réforme des retraites : en marge de la manifestation parisienne, le Conseil constitutionnel sera "protégé" par les forces de l'ordre, affirme le préfet de police

Ce qu'il faut savoir

Ultime démonstration de force des opposants à la réforme des retraites avant la décision des Sages. Des centaines de milliers de personnes sont attendues, jeudi 13 avril, dans les manifestations à l'appel de l'intersyndicale. Le renseignement territorial prévoit une 12e journée mobilisation encore conséquente, avec entre 400 000 et 600 000 personnes dans les rues, bien qu'en décrue par rapport à la précédente journée d'action. A Paris, le Conseil constitutionnel, qui se situe près du parcours de la manifestation parisienne, sera "particulièrement protégé" par les forces de l'ordre, a annoncé jeudi le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, sur RMC. Suivez notre direct.

Emmanuel Macron ne doit pas "promulguer cette loi", estime Sophie Binet. "Tant que cette réforme ne sera pas retirée, la mobilisation continuera d'une façon ou d'une autre", a prévenu jeudi la secrétaire générale de la CGT, aux côtés des grévistes de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Elle estime que le chef de l'Etat ne doit pas "promulguer cette loi, sinon il ne pourra pas diriger le pays".

Le président prêt à "échanger" avec les syndicats après le verdict des Sages. En marge de son déplacement aux Pays-Bas, le président français a promis mercredi aux syndicats un "échange qui permettra d'engager la suite et de tenir compte" de la décision du Conseil constitutionnel attendue vendredi. "Je le ferai avec l'esprit de concorde et la volonté d'engager la suite, quelle que soit la décision" des Sages, a assuré Emmanuel Macron.

Les éboueurs parisiens reprennent la grève. La CGT de la filière déchets et assainissement de Paris appelle à une nouvelle grève reconductible à partir de jeudi, aussi bien pour les éboueurs que le personnel des incinérateurs de la région parisienne.

Circulation "en partie perturbée" à la SNCF et "quasi" normale à la RATP. La compagnie ferroviaire annonce 3 TER sur 5 et 4 TGV sur 5. Elle ne prévoit aucun train de nuit et seulement un train Intercités de jour sur 5. Retrouvez le détail des prévisions de trafic dans notre article. En Ile-de-France, seules les lignes 8 et 13 du métro seront légèrement perturbées avec 2 trains sur 3. Les circulations seront quasi normales sur les lignes des RER A et B.