Grève du mercredi 15 janvier : toutes les lignes de métro ouvertes au moins partiellement à Paris, un train sur deux prévu pour les RER, annonce la RATP

Un peu partout en France, des manifestations et actions ont été organisées à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires et FSU, qui continue de réclamer le retrait total du projet de réforme des retraites par points.

La RATP a annoncé ses prévisions de trafic pour la journée du mercredi 15 janvier, toujours marquée par des grèves contre la réforme des retraites. La régie des transports parisiens prévoit un trafic encore perturbé. Dans le détail, toutes les lignes de métro seront ouvertes au moins partiellement en journée. Les lignes 2, 7bis et 10 circuleront de 5h30 à 1h30 avec un risque de saturation. Les lignes 3, 3bis, 4, 7, 8 et 11 ouvriront entre 5h30 et 7h et fermeront au plus tard à 22h. Les lignes 5, 6, 9, 12 et 13 circuleront uniquement en heures de pointe. Le trafic sera normal sur les lignes de tramway, avec un risque de staturation sur les lignes 3a et 3b. Un train sur deux sur le RER A et RER B est prévu toute la journée. Quatre bus sur cinq circuleront en moyenne.

