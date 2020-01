Grève du mardi 14 janvier : toutes les lignes de métro ouvertes au moins partiellement, un train sur deux prévu pour les RER, annonce la RATP

La grève à la RATP est reconduite jusqu'à jeudi minimum pour les métros et les RER, a appris franceinfo auprès de l'Unsa RATP, le syndicat majoritaire.

La RATP a annoncé ses prévisions de trafic pour la journée du mardi 14 janvier, toujours marquée par des grèves contre la réforme des retraites. La régie des transports parisiens prévoit un trafic encore perturbé mais avec quelques améliorations sur le réseau du métro. Toutes les lignes de métro seront ouvertes au moins partiellement en journée. Dans le détail, les lignes 4, 7, 7bis, 3, 5, 6, 9 et 12 circuleront de 6h30 à 9h30 puis de 16h30 à 19h30, avec plusieurs stations fermées.

La ligne 8 circulera de 6h30 à 19h30, la ligne 10 de 6h30 à 23h30. La ligne 2 circulera de 5h30 à 1h30, la ligne 11 circulera de 6h30 à 19h, la ligne 3bis de 7h à 18h et la ligne 13 de 5h30 à 11h. Les lignes 1 et 14 circuleront normalement. Le trafic sera normal sur les lignes de tramway, avec un risque de staturation sur les lignes 3a et 3b. Un train sur deux sur le RER A et RER B est prévu toute la journée.