Grève du lundi 16 décembre : la RATP annonce un trafic encore fortement perturbé avec huit lignes de métro fermées

La grève contre la réforme des retraites va continuer à perturber fortement le trafic dans les transports en commun en région parisienne, lundi 16 décembre. Voici les prévisions de trafic communiquées par la RATP, dimanche 15 décembre après-midi.

• Pour les métros : Seules les deux lignes de métro automatisées (1 et 14) circuleront normalement. Le trafic sera en revanche encore totalement interrompu sur huit lignes : 2, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 10, 12 et 13. Les métros ne circuleront qu'aux heures de pointe sur quatre lignes : 4, 7 et 8 (avec 1 métro sur 3) et 9 (avec 1 métro sur 2 ou 3 selon les sens). La ligne 11 ne circulera qu'entre 6h30 et 9 heures, avec 1 métro sur 4. Et la ligne 3 ne roulera qu'entre 16h30 et 19h30, avec 1 métro sur 5.

• Pour les RER : Le trafic sera également encore très fortement perturbé sur les RER, avec 1 train sur 2 sur le RER A et 1 train sur 3 sur le RER B, dans les deux cas uniquement aux heures de pointe.

• Pour les tramways : Le trafic sera normal sur deux lignes de tramway : T5 et T7. Il n'y aura qu'1 tramway sur 2 sur les lignes T1 et T6. La RATP prévoit 3 tramways sur 4 sur le T3a et le T8, 4 tramways sur 5 sur le T3b, et 5 tramways sur 6 sur le T2.

