Grève du 15 décembre : TGV, TER, métro, RER… Retrouvez les prévisions de transports pour dimanche

Au onzième jour de la grève contre la réforme des retraites, le trafic sera encore fortement perturbé dans les transports en commun, notamment en Ile-de-France.

Les jours se suivent et se ressemblent pour les usagers des transports en commun. Dimanche 15 décembre, au onzième jour de la grève contre la réforme des retraites, le trafic sera encore fortement perturbé à la SNCF comme à la RATP. Voici les prévisions annoncées par les deux entreprises pour cette fin de week-end.

Un TGV sur quatre

Il n'y aura pas beaucoup de trains dans les gares, dimanche. Comme pour les jours précédents, la SNCF prévoit une circulation très limitée sur les rails.

• Pour les TGV et Ouigo : un train sur quatre en moyenne.

• Pour les Transilien : un train sur cinq en moyenne.

• Pour les TER : un train sur trois en moyenne.

• Pour les Intercités : 13% des trains en circulation seulement.

CIRCULATION DES TRAINS le 15 décembre

CIRCULATION DES TRAINS le 15 décembre

Seules deux lignes de métro ouvertes à Paris

Dans la capitale, de très nombreuses stations de métro seront fermées dimanche. La RATP prévient que très peu de transports en commun seront en circulation en région parisienne.

• Pour les métros : le trafic sera totalement interrompu sur 14 des 16 lignes de métro. Le trafic sera nul sur les lignes 2, 3, 3 bis, 4, 5 , 6, 7, 7 bis, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. La circulation sera en revanche normale sur les lignes automatisées 1 et 14.

• Pour les RER : le trafic sera inexistant sur le RER A. Et le RER B ne sera ouvert que de 12 heures à 18 heures, avec un train sur trois.

• Pour les tramways : le trafic sera très perturbé sur les lignes de tramway T2 et T6 (4 tramways sur 5), sur la ligne T7 (3 tramways sur 4), sur la ligne T3a (2 tramways sur 3 jusqu'à 21 heures) et sur la ligne T3b (5 tramways sur 6). Le tramway T1 roulera entre 7 heures et 12 heures et entre 15h30 et 20h30 avec 2 tramways sur 3, toutes les 15 minutes.

• Pour les bus : environ 60% du service des bus sera assuré.

Le trafic sera très perturbé dimanche 15 décembre sur les réseaux métro et RER RATP.