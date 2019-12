Grève contre la réforme des retraites : la CGT revendique des coupures d'électricité en Gironde et à Lyon

Elle menace par ailleurs le gouvernement de "coupures plus massives".

La CGT de RTE, gestionnaire du réseau électrique haute tension, a revendiqué mardi 17 décembre des coupures d'électricité volontaires en Gironde et à Lyon, "liées à la grève" contre la réforme des retraites. Elle menace par ailleurs le gouvernement de "coupures plus massives".

Coupures d'#électricité à #lyon 3, #Lyon 6, @villeCaluire @villeurbanne en cours. Ces coupures seraient volontaires et liées au mouvement social actuel. Nos équipes mobilisées avec pour une réalimentation au plus vite. Plus d'infos à venir — RTE AuvergneRh.Alpes (@RTE_aura) December 17, 2019

Ces coupures d'électricité "en Gironde et à Lyon sont bien liées à la grève" et s'inscrivent dans "la bagarre" contre le projet du gouvernement qui doit "prendre ça comme un premier avertissement" car "il s'expose à des coupures plus massives", a déclaré Francis Casanova, délégué syndical central CGT chez RTE. Selon RTE, près de 50 000 foyers ont été privés de courant en Gironde dans la nuit de lundi à mardi, puis 40 000 foyers à Lyon mardi matin.

A la CGT de RTE, "on considère que ce n'est pas de la malveillance. C'est une façon pour les salariés de RTE de montrer que s'il y a de l'électricité dans ce pays, c'est parce qu'ils sont au travail tous les jours", a ajouté Francis Casanova.