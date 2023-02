Grève contre la réforme des retraites : 2 TGV sur 3, 1 TER sur 2... Le trafic restera "perturbé" mercredi, annonce la SNCF

Les deux principaux syndicats de la compagnie, la CGT et SUD, appellent à prolonger la grève mercredi

Au lendemain d'une journée de mobilisation interprofessionnelle contre le projet de réforme des retraites, les perturbations liées aux grèves devraient cesser mercredi 8 février, mais pas à la SNCF. La CGT-Cheminots et SUD-Rail, les deux principaux syndicats de la compagnie, appellent également à la grève mercredi. La compagnie annonce, mardi, que le trafic sera "perturbé".

Sur les lignes de TGV, seuls 2 trains sur 3 circuleront, en légère hausse par rapport à mardi (1 sur 2). Les conséquences de la grève seront disparates : 1 train sur 2 sur l'axe Atlantique, 3 sur 5 sur l'Axe Sud-Est et les TGV "province à province", 2 sur 3 sur l'axe Nord et sur l'offre Ouigo, et une fréquence "quasi-normale" vers l'Est.

Fréquence réduite pour les RER C, D et E

Les trains Intercités de nuit ne circuleront pas et, en journée, leur fréquence sera réduite de moitié. Le trafic sera normal sur l'Eurostar, "légèrement perturbé" sur le Thalys, mais les lignes Lyria (3 trains sur 5) et les autres liaisons internationales (4 trains sur 5) seront plus affectées.

A l'échelle régionale, la SNCF annonce une moyenne d'1 TER sur 2 en circulation, mais conseille de se référer aux prévisions de SNCF Voyageurs pour chaque région. En Ile-de-France, les lignes du Transilien seront diversement touchées, d'un service normal sur la ligne K à l'annulation d'1 train sur 2 sur la N.

Le RER est aussi concerné pour ses lignes gérées par la SNCF : elle annonce 1 rame sur 2 pour le RER C, 2 sur 5 pour la ligne D et 2 sur 3 pour la ligne E. Les RER A et B sont du ressort de la RATP et circuleront normalement.