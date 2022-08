Reportage "50 centimes le cahier, c'est vraiment donné" : pour la rentrée, certains parents se tournent vers les fournitures scolaires de seconde main

Combien vont coûter les courses de rentrée ? En tout cas, à L'Alternative, une ressourcerie Emmaüs au coeur de Paris, on trouve des classeurs de toutes les couleurs à 50 centimes, un cartable en bon état à cinq euros ou encore des stylos à 20 centimes l’unité.

Un cartable en bon état à 5 euros, des cahiers à 50 centimes : les fournitures de seconde main sont plus attractives pour les familles. (GERAUD BOUVROT / RADIO FRANCE)

L'association propose d'ailleurs depuis vendredi dernier une vente spéciale de fournitures scolaires, et c'est un véritable carton, d’après Héloïse Bertrand, la co-responsable du lieu. "Ça a été la ruée dès vendredi midi : quand on a ouvert à 13h, la ressourcerie a été pleine et n'a pas désempli de la journée, et samedi pareil, explique-t-elle. Aujourd'hui, à l'ouverture, il y avait des gens qui venaient exprès pour la vente spéciale."

"C'est un fait assez rarissime : en général, on doit beaucoup communiquer pour faire venir du monde, et là ce n'était pas nécessaire. Les gens sont vraiment à la recherche de fournitures pas chères." Héloïse Bertrand, co-responsable de la ressourcerie L'Alternative à franceinfo

La rentrée scolaire étant dans quelques jours, les familles font les derniers achats. Mais avec l'inflation galopante de ces derniers mois, les budgets serrés ne peuvent pas toujours supporter le coût des fournitures scolaires. Selon la Confédération syndicale des familles (CSF), les familles ont dépensé 2,64% de moins pour leurs achats en vue de la rentrée scolaire 2022, par rapport à l'année dernière.

>>REPORTAGE. Rentrée : quand la conscience écologique s'invite dans la course aux fournitures scolaires

Face au prix du matériel neuf, même dans la grande distribution, Emma, étudiante en master, n’a pas hésité longtemps. "J'avais besoin d'acheter des stylos : j'ai été dans le premier magasin que j'ai vu et j'ai été ahurie par les prix ! raconte-t-elle. J'ai vu ça et je me suis dit, la vache, ce n'est qu'un stylo bille ! 80 centimes l'unité, alors que ça me dure une semaine. Je dois en acheter plein, pareil pour les Tipp-Ex ! C'est bête, mais ça coûte de l'argent..."

Une dynamique insufflée aussi par les enfants

D'autres viennent faire les emplettes supplémentaires, comme Anaïg qui est arrivée par hasard à la ressourcerie, alors qu'elle a déjà acheté les fournitures de son fils : "Je viens d'acheter deux petits cahiers pour compléter des notes pour un élève de terminale. 50 centimes le cahier, c'est vraiment donné par rapport à ce qu'on trouve ailleurs."

Le classeur, un indispensable du collège, est souvent un achat coûteux pour les parents. (GERAUD BOUVROT / RADIO FRANCE)

Parfois, la démarche de recyclage n'est pas initiée par les parents, mais par les enfants eux-mêmes : "C'est ma grande fille qui a voulu réutiliser un maximum de ses affaires de l'année dernière, donc je suis contente, c'est elle qui insuffle la dynamique !", assure Marine. Mais certaines fournitures font l'objet d'une sélection plus exigeante : "Pour l'agenda, là, on met le prix, elle a son idée là-dessus, sourit la mère de famille. Alors je lui ai dit qu'on allait voir ce qu'on pourrait garder."



Pour sa fille, élève au collège, elle prévoit d'acheter 200 euros de fournitures scolaires : c’est la moyenne française pour cette tranche d’âge, auquel il faut encore ajouter les vêtements et les activités extra-scolaires.