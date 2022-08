Reportage "Fonds de placards", soldes, hard-discount, produits faits maison : les bons plans pour économiser à la rentrée malgré l'inflation

Toujours comparer avant d'acheter. C'est une nouvelle habitude que beaucoup de Français ont adoptée en cette période de rentrée scolaire. "Je regarde les catalogues de promotion, je me déplace dans tous les magasins où il y a des promotions et je compare les prix, détaille Céline, éducatrice. Je vais dans les discounters. Je pense que je connais toutes les enseignes !"

"En une journée, je peux changer trois fois de magasins si le prix est moins cher dans celui d'à côté." Céline, éducatrice à franceinfo

Cette année, cette mère de famille fait très attention aux fournitures scolaires : "J'ai fait mes fonds de placard et j'ai retrouvé toutes les fournitures qu'il fallait. L'année dernière, j'avais misé sur les cahiers en achetant beaucoup et, aujourd'hui, je n'en ai racheté qu'un et cinq tubes de gouache. C'était le bon plan ! "

Acheter ses vêtements pendant les soldes

Anticiper pour limiter les dépenses à la rentrée, c'est aussi ce que fait Sahadia pour ses deux enfants. "L'astuce pour les vêtements, ce sont les soldes. Je fais les plus gros achats à cette période pour qu'ils nous durent au moins une année, assure-t-elle. Les placards sont pleins jusqu'à septembre prochain, en 2023 !"

Au rayon ménager, Maryvonne a aussi une technique bien à elle. "Je ne prends plus autant de produits d'entretien qu'auparavant, glisse la retraitée. Avant, j'en achetais un pour blanchir le linge, un autre pour ceci, un autre pour cela... Maintenant, je prends une seule lessive et je fais attention." Pour le nettoyage de la maison, même gymastique : "C'est mon mari qui s'en occupe. Il fait un petit mélange avec du vinaigre pour nettoyer les vitres. C'est du fait maison."

Freiner sur les loisirs et sorties

Florence, elle, ne fait pas d'économie sur les courses mais envisage des changements dans ses équipement pour faire face à la hausse des prix. "Si le gaz continue à augmenter constamment, je changerais pour une plaque électrique, soupire-t-elle. Et dire qu'avant c'était l'électricité qui était beaucoup plus chère et le gaz 'cadeau'..."

"Chaque semaine, tout augmente. C'est très dur." Florence, employée d'un centre pour adultes handicapés à franceinfo

En plus de troquer son mobilier, l'employée d'un centre pour adultes handicapés entend modifier son mode de vie. "Les bons plans pour faire des économies, c'est de se serrer la ceinture, moins manger. Mon fils va à l'université et je vais me priver pour lui", promet-elle. Florence l'assure : elle va s'interdire des loisirs, des sorties, mais aussi des vacances.