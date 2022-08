Rentrée scolaire : les familles ont dépensé 2,64% de moins en fournitures par rapport à 2021, selon la Confédération syndicale des familles

Selon l'enquête annuelle sur le coût de la scolarité de la Confédération syndicale des familles (CSF), les familles ont dépensé 2,64% de moins pour leurs achats en vue de la rentrée scolaire 2022, par rapport à l'année dernière. Et ce, alors même que le prix des fournitures est en augmentation.

C'est une baisse des dépenses liée à l'inflation confirme sur franceinfo Johan Jousseaume, responsable du pôle éducation, parentalité, citoyenneté et enfance à la CSF. "Il y a toujours des achats plaisir", explique Johan Jousseaume, "mais sur des éléments moins coûteux : avant on était sur les affaires de sport ou les cartables, aujourd'hui on est plus sur les trousses ou les cahiers. Il y a aussi de la réutilisation, au sein des fratries ou d'une année sur l'autre."

"Les familles se serrent la ceinture"

"Nous comprenons" le comportement des familles, commente le responsable, "avec toutes les dépenses inextricables comme le gaz, l'eau, l'électricité, l'alimentation, qui augmentent de plus en plus. Les familles nous le disent : elles se serrent la ceinture. On comprend donc pourquoi à la rentrée elles sont stratèges et s'adaptent."

L'enquête de la CSF est réalisée à partir de 109 familles participantes.