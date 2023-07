Consommation : faut-il élargir la taxe soda ?

En plus de ne pas être forcément bonnes pour la santé, les boissons sucrées coûtent de plus en plus cher. En cause, la taxe soda, créée en 2012, qui pourrait être élargie à d’autres produits.

Le sucre est omniprésent dans nos chariots. Depuis 2012, les sodas coûtent plus cher. S’il y a plus de 10 grammes de sucre dans un verre, cela coûte 16 centimes de taxe, contre 3 centimes pour un gramme. La Cour des comptes souhaite élargir le dispositif à d’autres produits pour lutter contre l’obésité. Bonbons, sirops ou céréales pourraient être concernés. Les avis des clients sont mitigés. Lutter contre l’obésité Au Royaume-Uni, les taxes ont fait baisser les ventes des boissons sucrées en trois ans. "Aujourd’hui, environ un tiers des Français mange au-delà de 100 g de sucre par jour. Les conséquences directes sont le surpoids et l’obésité. Une fois en surpoids, il y a toutes les pathologies cardiovasculaires", explique Béatrice de Reynal, nutritionniste. L’argent de la taxe soda est reversé à l’Assurance maladie, soit 500 millions d’euros en 2022.