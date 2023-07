Japon : à la rencontre des ours dans le parc naturel de Shiretoko sur l’île d’Hokkaido

Cette semaine, les équipes de France 2 vous emmènent sur le parcours des plus belles randonnées pédestres qu’il est possible de faire dans le monde. Vendredi 28 juillet, direction l’archipel d’Hokkaido au Japon.

C'est un bout de terre sauvage dans le grand nord japonais. Shiretoko est un parc naturel de 386 kilomètres carrés, classé au patrimoine mondial pour sa flore et sa faune exceptionnelles. Les Japonais l’appellent “la péninsule des ours”, alors qu’ils sont en liberté dans ce parc. “C’est peut-être le seul endroit du Japon où on peut voir une nature pareille”, souligne un touriste japonais. “C’est magnifique de voir la mer et la montagne au même endroit”, abonde dans ce sens un autre. Certains touristes français sont aussi déjà présents. Frédéric Bastide est guide depuis huit ans, alors que sa présence est obligatoire pour pouvoir éviter les ours bruns. Il part en randonnée sur la piste des ours, le bruit de clochette indique la présence humaine à l’animal.

Observer les ours depuis la baie

Très vite, il trouve des traces de l’animal. Les indices de la présence des ours sont partout, et poussent les randonneurs à poursuivre leur chemin. Après une heure de marche, ils tombent sur un lac formé par une éruption volcanique. Mais ils n’ont pas eu la chance de rencontrer un ours. Mais pour certains, il est impossible de quitter la péninsule sans voir l’animal. Après la marche, il faut se rendre dans la baie et prendre le bateau, pour pouvoir les apercevoir depuis la mer. Chaque année, deux millions de visiteurs viennent arpenter les chemins du parc naturel.