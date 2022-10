Tourisme : les touristes sont de retour au Japon, qui a rouvert ses frontières aux visiteurs

Les amateurs de manga, sushis et cerisiers en fleurs vont pouvoir retrouver les délices du Japon. Le pays a levé toutes les restrictions liées au Covid-19, après deux ans et demi de fermeture des frontières.

Les touristes sont de retour au Japon. Comme à Odawara (Japon), l'archipel était depuis deux ans et demi interdit aux visiteurs étrangers. Toutes les restrictions ont désormais été levées. "Ça fait des années qu'on en rêve, moi et ma copine, et c'est incroyable", confie Samet, client de "Japan Experience". Ces Français ont dépensé entre 1 000 et 2 000 euros pour les billets d'avion. Ils réalisent aujourd'hui leur rêve : admirer le mont Fuji, ou des temples de Kyoto (Japon).

La vie touristique reprend de plus belle

L'ancienne cité impériale avait accueilli 53 millions de touristes avant la pandémie. Ils sont aujourd'hui de retour. Avec un avantage : le yen n'a jamais été aussi bas face à l'euro, dans un pays réputé onéreux. "Les rues étaient vides. On est très heureux", confie Haru Matsuo, guide. Les hôtels et restaurants font à nouveau le plein. Masao Kohase, chef dans un quartier touristique de la capitale, se réjouit.