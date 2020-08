Éducation : plus de trois millions de familles vont toucher l’allocation de rentrée scolaire

Mardi 18 août, plus de trois millions de familles vont recevoir l’allocation de rentrée scolaire. Pour chaque enfant, âgé de 6 à 18 ans, l’aide est comprise entre 469 et 503 euros, en fonction du revenu de chaque ménage, du nombre d’enfants à charge et du niveau de scolarité. En tout, cinq millions d’enfants sont concernés. Le montant de la prime de rentrée est cette année majoré de 100 euros, en raison de la crise liée au Covid-19. Une mesure annoncée par le Premier ministre, Jean Castex, à l’Assemblée nationale, le 15 juillet, lors de son discours de politique générale.

Un versement automatique

L’allocation est destinée à aider les foyers modestes à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire, comme l’achat de fournitures ou de vêtements. Sauf cas particulier, aucune démarche n’est à accomplir. Le versement se fait de manière automatique. Les foyers de La Réunion et de Mayotte ont perçu l’allocation de rentrée scolaire le 4 août.

