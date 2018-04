Voici les meilleurs poissons d'avril pris dans les filets de la rédaction

C'est une tradition. Chaque année, la presse multiplie les poissons d'avril. Franceinfo en a repéré quelques-uns.

Belle pêche ! La tradition du 1er-Avril donne lieu chaque année à des canulars dans la presse. Franceinfo a lancé ses filets, pour vous rapporter quelques-uns des plus beaux poissons d'avril de cette année.

Pour les intrépides

"Elise Lucet, elle-même, ne s'est jamais risquée à pareille révélation." Le quotidien L'Indépendant cherche vraiment les ennuis en promettant de dévoiler "tous les coins à champignons de l'Aude et des Pyrénées-Orientales". Le quotidien affirme avoir récupéré les données personnelles de 50 millions d'utilisateurs de Facebook pour réaliser sa carte. Prudence, tout de même. En 2014, un amateur avait développé une application pour partager les meilleurs endroits, avant de recevoir des menaces.

(L'INDEPENDANT)

Pour les amoureux des animaux

Chouette. Une association vous permettra bientôt de faire de la zoothérapie avec des loutres et des requins à Dijon (Côte-d'Or), nous apprend Le Bien public. Les requins ont besoin d'eau salée ? Aucun souci. L'association qui pilote le projet travaille avec l'université du Costa Rica et un certain Sebastian Salmone, "spécialiste de la salinisation des eaux douces". A terme, toute la partie Nord-Est du lac Kir pourrait être neutralisée, afin d'offrir davantage de place aux deux requins prévus.

(LE BIEN PUBLIC)

Pour les amateurs de pare-brise

Le très sérieux Sciences et Avenirs s'est lui aussi lâché. A en croire cet article, des caméras ont ainsi surpris un insecte écrasé sur le pare-brise de la voiture Tesla récemment propulsée dans l'espace. "J'ai cru au départ qu'il s'agissait d'un impact sur le pare-brise, provoqué par une micro-météorite ou un gravillon stellaire", explique un certain April Fischer au magazine. Mais il s'agirait bien d'un arthropode. Si, si.

Un "moucheron" écrasé contre le pare-brise de la Tesla pose la question de la vie dans l'espace@Erwan_Lecomte https://t.co/2XlZ5WxV41 pic.twitter.com/zgG2HaHM0a — Sciences et Avenir (@Sciences_Avenir) 1 avril 2018

Pour les spécialistes en déco

Stupeur sur la promenade des Anglais. "Les agents de la ville de Nice ont découvert que plus de 200 chaises bleues (...) entre le palais de la Méditerranée et le quai des Etats-Unis, avaient été dérobées." Pire, selon Nice-Matin, "le ou les voleurs, pensant tromper la vigilance des Niçois, ont remplacé les célèbres chaises par de banales chaises… jaunes !"

(NICE-MATIN)

Pour les linguistes pointus

Vous aurez le plaisir d'apprendre que le platt (francique de Lorraine) deviendra "la première langue d'enseignement en Moselle, dès la rentrée de septembre 2018". A en croire Le Républicain lorrain, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, veut ainsi répondre à la "stratégie France" du Land de Sarre.

(LE REPUBLICAIN LORRAIN)

Pour les amoureux du patrimoine

"L'ambiance est tendue à Locronan." On veut bien croire nos confrères de France Bleu Breizh Izel, puisque les célèbres pavés de la ville "vont être recouverts pour permettre le passage du Tour de France". Une pétition en ligne a été lancée par des habitants de la cité datant du XVe siècle.

(FRANCE BLEU BREIZH IZEL)

Pour prolonger l'hiver

Accrochez-vous. Les températures de mardi prochain seront terribles : - 20 degrés à Nancy, - 12 dans le Cotentin, - 13 à Lille, Nantes et Paris, - 4 degrés à Marseille... C'est du moins ce que laisse entendre la météo de LCI. Dans le doute, n'hésitez pas à vous couvrir de moufles le jour J.

Pour changer d'air et suivre l'OM

La Provence cite un agent immobilier : "J'ai pensé que c'était Nicolas Canteloup mais en moins bien. Puis en parlant avec des confrères, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs à avoir été sollicités pour cette mission". Exit Le Touquet !

(LA PROVENCE)

Pour assurer ses arrières

Après un mois de blocage, la direction provisoire de l'université Jean Jaurès de Toulouse a décidé d'attribuer la note de 18 sur 20 à tous les étudiants, écrit France 3 Occitanie. "Au départ, raconte une source anonyme, nous avons demandé que la note soit de 20 sur 20 pour tout le monde à tous les examens. Mais la direction n'a rien voulu entendre." Si seulement...