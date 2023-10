Dans un sketch diffusé dans son émission "The Tonight Show", l'humoriste a imité le président français, béret sur la tête et chemise grande ouverte.

Béret sur la tête, baguette de pain dans une main et verre de vin dans l'autre, Jimmy Fallon parodie Emmanuel Macron. Dans son émission "The Tonight Show", diffusée mardi 3 octobre sur la chaîne NBC, l'humoriste américain s'est lancé dans une imitation du président français, entonnant une chanson sur les punaises de lit, dont les signalements se sont multipliés dans l'Hexagone ces dernières semaines.

French President Macron sings a song about the Parisian bedbug outbreak. #FallonTonight pic.twitter.com/k5rgbKn8tH — The Tonight Show (@FallonTonight) October 4, 2023

"Il y a des insectes à Paris qui sont plus gros que les puces et qui vous démangent. Elles peuvent être dans vos draps, alors vérifiez bien en dessous. Et si j'étais vous, je ne louerais plus de Airbnb", chante le présentateur dans son sketch. "Les punaises de lit, oh mon dieu, (...) elles sont partout", poursuit le présentateur, chemise blanche largement ouverte.

Ce n'est pas la première fois que Jimmy Fallon parodie Emmanuel Macron dans cette tenue. En avril 2022, il avait déjà revêtu ce costume, en référence à la publication d'une photo officielle du président, en marge d'un meeting.