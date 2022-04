Une vidéo poilante ? L'humoriste américain Jimmy Fallon s'est mis dans la peau (velue) du président français, Emmanuel Macron, mercredi 20 avril, en dévoilant "une chanson sur ses poils de torse". Après la publication d'une récente photo du président français chemise ouverte, le présentateur du "Tonight Show" de la chaîne NBC prétend que le candidat lui a demandé de dévoiler une nouvelle "chanson de campagne", qu'il interprète lui-même, en sosie du candidat, vin rouge et baguette en main.

"Bonjour, c'est moi, avec mes poils de torse, tu vois. Me trouves-tu sexy ? J'espère vraiment que oui", chantonne le comédien, avant d'enchaîner quelques couplets et de conclure : "En 2022, si vous votez tous pour moi, je vous murmurerais... merci."

Lundi, Emmanuel Macron avait déjà été moqué pour ce cliché décontracté dans "C à vous", sur France 5. "Vous tentez de séduire les fans de BHL et de Demis Roussos. Ma question est simple : pourquoi ?", avait plaisanté le chroniqueur Bertrand Chameroy, assis à côté du candidat. "Il faisait très très chaud à Marseille", avait répondu ce dernier, hilare, assurant avoir "validé la série" de photos sans faire attention à ce cliché en particulier, "passé un peu vite".

#Présidentielle2022 : à l'approche du second tour, Emmanuel Macron tente de séduire les Insoumis, les LR, les écolos... Mais, plus surprenant : il tente aussi de séduire les fans de BHL et de Demis Roussos



