TF1 et M6 s'engagent à céder deux petites chaînes à Altice Media pour rendre possible leur fusion

Le rapprochement entre TF1 et M6 se précise. Les deux groupes de télévision ont annoncé lundi 28 février des négociations exclusives avec Altice Media, le groupe de Patrick Drahi, propriétaire de BFM et RMC, pour lui céder deux petites chaînes de la TNT et ainsi rendre possible leur fusion en début d'année prochaine.

Aujourd'hui propriétaires de dix fréquences au total, TF1 et M6 ne peuvent en conserver que sept pour respecter la réglementation sur l'audiovisuel. Ils ont donc choisi de se séparer de TFX (canal 11) et 6ter (canal 22), des opérations qui ne seront effectives que si leur mariage se réalise et sous réserve de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence et de l'Arcom.

Paris Première pourrait quitter la TNT

Pour arriver au compte, M6 a parallèlement annoncé qu'il "envisage de restituer la fréquence TNT de la chaîne Paris Première" tout en continuant à exploiter la chaîne payante sur d'autres canaux de diffusion, câble et satellites.

Le montant des cessions n'a pas été dévoilé, mais la valeur des chaînes s'estime en fonction de leur part d'audience. Selon Médiametrie, TFX (ex NT1, rachetée par TF1 en 2010) a obtenu en février une PDA de 1,6% (en hausse de 0,1 point sur un an) sur l'ensemble du public, tandis que 6ter (lancée en 2012) plafonne à 1,4% (en baisse de 0,2 point).