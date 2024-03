Médias : le groupe CMA CGM rachète BFMTV et RMC pour 1,55 milliard d'euros

La rumeur se faisait pressante, elle est désormais confirmée. Le groupe CMA CGM, propriété du milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé, a annoncé vendredi 15 mars avoir signé une promesse d'achat en vue de l'acquisiton de 100% du capital d'Altice Media. Montant de la transaction : 1,55 milliard d'euros.

Ce dernier englobe BFMTV, BFM Business, BFM Régions, BFM Radio, RMC, RMC Story, RMC Découverte, RMC Sport, RMC et BFM Play. "Le groupe CMA CGM a signé ce jour une promesse d'achat avec le groupe Altice France en vue de l'acquisition de 100% du capital d'Altice Media", écrit l'armateur français dans un communiqué.

Une transaction "finalisée au cours de l'été"

"Patrick Drahi exprime toute sa confiance en Rodolphe Saadé, avec qui il entretient des relations étroites et amicales depuis de nombreuses années, à sa famille, à CMA CGM et Merit France, pour continuer à investir et à développer Altice Media", écrit Altice dans un communiqué. La transaction "devrait être finalisée au cours de l'été".

Arthur Dreyfus, le président-directeur général du groupe Altice, s'est félicité dans un message à ses collaborateurs de la possibilité "d'écrire la prochaine page de notre groupe".

"Le projet de CMA CGM a pour objectif de poursuivre le développement d'Altice Media, de continuer à investir dans la technologie et de toujours garantir le pluralisme et l'indépendance éditoriale." Arthur Dreyfus, PDG d'Altice dans un communiqué

Et d'ajouter : "Dans les prochains jours, nous viendrons à la rencontre des équipes pour préparer au mieux cette nouvelle aventure."

Patrick Drahi, propriétaire d'Altice, était vendeur en raison de son endettement considérable. Il conserve les autres activités du groupe, à savoir l'opérateur SFR et de plus petites entreprises dans les technologies et télécoms. BFMTV est la chaîne numéro un de l'information continue en France, talonnée par CNews, filiale de Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré.