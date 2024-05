"L'info et vous" : consultez les résultats de la consultation sur les médias et l'information de franceinfo et "Ouest-France"

Quelles sont vos attentes et vos usages sur l'information, le journalisme et le fonctionnement des médias ? Vous avez été plus de 10 000 à répondre à notre consultation en ligne.

Variée, pédagogique, utile, ou au contraire répétitive, angoissante voire fatigante : les avis sont partagés sur l'information, selon les résultats de "L'info et vous", la consultation en ligne sur les médias et l'information organisée par franceinfo et Ouest France, dévoilés mercredi 15 mai. Plus de 10 000 personnes ont répondu à cette consultation sur leurs attentes et leurs usages, via un formulaire en ligne. L'information présentée dans les médias que consultent les répondants est ainsi perçue comme "variée" pour 18%, "explicative et pédagogique" pour 11%, "utile" pour 10%, "enrichissante" pour 9% et "concernante" pour 5%. Elle est en revanche également perçue comme "répétitive" (17%), "angoissante" (12%), "trop institutionnelle" (7%) et "fatigante" (6%).

Les sources considérées comme les plus fiables par les 10 000 personnes qui ont répondu à la consultation sont variées : le journal quotidien arrive en tête (27%), suivi du journal d'information radio et du journal télévisé (19% chacun). Suivent le journal quotidien national (15%), le site d'information en ligne (12%), les talk-shows (4%) comme C à Vous, Quotidien ou TPMP, et enfin les réseaux sociaux, à égalité avec les proches (2% chacun).

C'est sur les actualités internationales (19%) et la politique (18%) que les répondants disent s'informer, devant les sujets de société (15%), ou l'économie (14%). Suivent l'environnement (10%), les faits-divers (9%) et le sport (8%). Les sciences (4%) et l'innovation et les nouvelles technologies (4%) ferment la marche.

Honnêteté, indépendance et neutralité

L'enquête portait aussi sur la perception des médias. Selon 42% des répondants, ceux-ci devraient appartenir à des organisations à but non-lucratif (associations, fondations) ou, pour 39%, à des groupes n'évoluant que dans le secteur des médias. A contrario, 10% estiment qu'ils doivent appartenir à des groupes industriels privés et 9% à l'Etat. Les qualités citées pour faire un bon journaliste sont l'honnêteté (26%), l'indépendance (24%) et la neutralité (23%), loin devant la proximité avec le public (6%) et l'empathie (4%).

Cette question de l'engagement se retrouve dans la perception du rôle des journalistes : ils ne devraient pas s'engager sur les sujets politiques (56%). En revanche, l'engagement sur les sujets climatiques (62%) et sociétaux (64%) est perçu comme souhaitable.

Enfin, dans le cadre de la lutte contre la désinformation, l'éducation aux médias apparaît comme une évidence : 60% des consultés la considèrent comme prioritaire et 35% la pensent utile. Et cela n'est pas une question d'âge : si 15% pensent que l'éducation aux médias doit s'adresser en priorité aux publics jeunes (scolaires, lycéens, étudiants), 85% estiment que tous les publics sont concernés (jeunes, salariés, retraités, entreprises, associations...).

Pour prolonger cette consultation, franceinfo et Ouest France, en partenariat avec France Bleu Armorique, proposent jeudi 16 mai une soirée événement à Rennes, de 18h30 à 21 heures. Un échange libre et ouvert avec le grand public sur l’information, le journalisme et ses fonctionnements.

Méthodologie : enquête conduite du 2 avril au 21 avril sur la base d'un questionnaire en ligne conçu et difffusé par franceinfo et Ouest-France. 10 987 répondants.