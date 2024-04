L'Info et Vous, rencontre entre médias et citoyens, le 16 mai aux Champs Libres à Rennes.

franceinfo et Ouest-France vous présentent L’info & vous, une rencontre inédite entre les médias et le public. C’est un échange libre et ouvert sur l’information et le journaliste, les pratiques du métier… Un espace de dialogue qui prend sa source avec une consultation citoyenne.

Relation entre médias et citoyens

Les enquêtes d'opinion se suivent et se ressemblent.* Toutes soulignent le besoin essentiel pour le public de s'informer, mais également la défiance croissante à l'égard des journalistes et des médias, le risque d'une confusion entre information et opinion, la place incontournable prise par les plateformes dans les usages, l'exposition à la mésinformation voire à la manipulation et une fatigue informationnelle importante. Face à ce constat, les médias traditionnels doivent créer l'opportunité de dialoguer avec celles et ceux qui les écoutent, les regardent ou les lisent.

*En mars 2024, une étude réalisée pour l’ARCOM indiquait ainsi que 94% des Français déclaraient s’intéresser à l’actualité et autant s’informer tous les jours. Pour ce faire, 8 sur 10 utilisent la TV, les deux tiers la radio et les moteurs de recherche, plus de la moitié la presse et les réseaux sociaux ; ils multiplient les sources d’information, en privilégiant celles qu’ils connaissent. Pourtant, 6 sur 10 reconnaissent éviter parfois de s’informer. Si une majorité accordent leur confiance aux médias, ils sont près de la moitié à douter de la fiabilité des informations que ceux-ci diffusent. Et 72% estiment que les réseaux sociaux partagent des informations vraies et des informations fausses.

En octobre 2023, une enquête menée à l’occasion de l’ouverture des Etats-Généraux de l’Information annonçait que 70% des Français avaient du mal à distinguer le vrai du faux avec le développement des nouveaux moyens de communication. Et plus de 8 sur 10 éprouvaient une crainte face au risque de désinformation.

Une première édition avec Ouest-France

Cette première édition aura lieu à Rennes, aux Champs Libres dès 18h30, en collaboration avec le média régional Ouest-France.

Ce moment d'échange est prévu sur une soirée, en trois temps :

Restitution et échanges avec des responsables de rédaction sur les résultats de la consultation en ligne organisée en amont

Dialogue avec un journaliste d'investigation

Échanges avec des journalistes politiques sur l'information et le pluralisme

Pour réserver vos places, c'est ici.