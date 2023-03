L'enseigne de prêt-à-porter Gap France est placée en redressement judiciaire

Vingt magasins sont concernés par cette décision du tribunal de commerce de Grenoble.

La société Wilsam, détentrice des 20 magasins franchisés de l'enseigne Gap France, a été placée en redressement judiciaire, selon un jugement du tribunal de commerce de Grenoble rendu public mercredi 1er mars. Cette décision a été prise "sur demande de son dirigeant Patrick Puy et conformément aux réquisitions du parquet", a précisé le procureur adjoint, François Touret de Coucy. Le tribunal "a désigné les mêmes mandataires et administrateurs judiciaires" que pour les sociétés Go Sport, qui détiennent Gap France, "par souci de cohérence économique".

Les élus du personnel de Gap France avaient exercé leur droit d'alerte fin janvier, afin d'obtenir des informations sur la situation de leur entreprise. Wilsam avait été rachetée en 2021 pour un euro par le groupe HPB (Hermione, People & Brands), qui avait ensuite annoncé la revendre à Go Sport.

Le réseau de magasins Gap en France est désormais la propriété de l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon, qui possède aussi Camaïeu, liquidée en septembre. Il détient également la marque Go Sport, placée en redressement judiciaire début février.