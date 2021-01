Justice : la guerre est déclarée entre Thermomix et Lidl

Les robots de cuisine multifonctions ont la cote. Les prix varient toutefois, entre quelques centaines d’euros et 1 300 euros pour le Thermomix. Lidl, spécialiste des produits à bas couts, a ainsi lancé son propre robot, le Monsieur Cuisine Connect, à près de 300 euros, qui a créé l’émeute dans les rayons.

Une bonne affaire, puisque ce modèle rend les mêmes services que son concurrent Thermomix pour quatre fois moins cher. “J’ai deux belles-sœurs, l’une est Thermomix, l’autre est Monsieur Cuisine, explique Margaux Garlaschi, une utilisatrice. J’ai eu l’occasion de regarder les deux et c’est vrai je n’ai pas vu beaucoup de différence. J’ai beaucoup aimé l’écran de celui-ci, et il est quatre fois moins cher."

Attaque en justice

Le fabricant de Thermomix estime que Lidl a plagié son produit star et l’attaque en justice. "Vorwerk investit depuis plus de 60 ans dans la recherche et développement. (…) dans ce cadre, nous défendons ces innovations quand nous estimons qu’un ou plusieurs brevets ont été utilisés par d’autres", justifie le fabricant. En Espagne, la justice a d’ores et déjà ordonné le retrait des robots de ses rayons. La procédure est en cours en France. Pour l’heure, Lidl ne souhaite pas commenter la situation.



