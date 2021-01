Justice : guerre entre les fabricants de robots-cuiseurs

À chaque mise en vente, le robot-cuiseur de Lidl, Monsieur Cuisine, attire les foules. Il est en effet vendu à un prix défiant toute concurrence : 329 euros. “J’ai deux belles-sœurs, l’une est Thermomix, l’autre est Monsieur Cuisine, et c’est vrai je n’ai pas vu beaucoup de différence. J’ai beaucoup aimé l’écran de celui-ci, et il est quatre fois moins cher“, explique Margaux Garlaschi, une utilisatrice rencontrée par les journalistes de France Télévisions.

Les robots Lidl retirés de la vente en Espagne

Le fabricant Thermomix, plutôt précurseur sur ce type de produit, a décidé de lancer des procédures judiciaires à l’encontre de Lidl pour plagiat partout en Europe. En Espagne, la justice a d’ores et déjà ordonné le retrait des robots de tous les magasins. “La procédure espagnole insiste sur ce sytème de pesée, qui est extrêmement proche dans le robot Lidl et dans celui de Thermomix“, indique Me Vanessa Bouchara, avocate spécialiste en droit de la propriété espagnole. La procédure est en cours en France. Pour l’heure, Lidl ne souhaite pas commenter la situation.

Le JT

Les autres sujets du JT