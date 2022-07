Vrai ou fake Les retraites ont-elles été assez revalorisées pour compenser l'inflation, comme l'affirme Bruno Le Maire ?

Alors que le gouvernement est sous le feu des critiques de la gauche pour avoir annulé dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 juillet le vote d'une revalorisation de 500 millions d'euros pour les retraites, Bruno Le Maire a tenté de contre-attaquer. "Nous protégeons intégralement nos retraités contre l'inflation. Les pensions de retraite sont revalorisées de 5,1% en 2022 : 1,1% en janvier et 4% depuis juillet", a écrit le ministre de l'Economie sur Twitter.

Une façon de mettre en avant l'augmentation de 4% des retraites qui fait partie du projet de loi pouvoir d'achat, adopté à l'Assemblée nationale le 22 juillet, en anticipation des revalorisations qui ont habituellement lieu en janvier.

Oui, nous protégeons intégralement nos retraités contre l'inflation. Les pensions de retraite sont revalorisées de 5,1 % en 2022 : 1,1 % en janvier et 4 % depuis juillet. Si l'inflation continue d'augmenter, il y aura une nouvelle revalorisation des retraites en janvier 2023.

Mais plutôt que de calmer les critiques, le tweet de Bruno Le Maire a fait réagir Manuel Bompard, député de La France insoumise et docteur en mathématiques. L'élu s'est à son tour fendu d'un calcul, différent, pour analyser la revalorisation des pensions.

1.1% en janvier et 4% en juillet, ça fait précisément 3,46% sur l'année 2022 et non pas 5.1%.



Le mieux pour un ministre de l'économie, ce serait de commencer par apprendre à compter. https://t.co/JiHJjhFrZV