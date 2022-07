L'inflation en France progresse encore en juillet et atteint 6,1% sur un an, selon l'Insee

Elle augmente de 0,3 point par rapport à juin, nourrie par les prix des services et de l'alimentation davantage que par ceux de l'énergie.

La France n'en a pas fini avec l'inflation. Celle-ci a encore progressé en juillet, atteignant 6,1% sur un an, selon les estimations publiées vendredi 29 juillet par l'Insee. Elle augmente de 0,3 point par rapport à juin, et n'avait jamais été aussi élevée depuis 1958. Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3%, un rythme moins élevé qu'entre mai et juin (+0,7%).

Selon l'Insee, "cette hausse de l'inflation serait due à une accélération des prix des services en lien avec la période estivale, de l'alimentation et – dans une moindre mesure – des produits manufacturés". Sur un an, les prix alimentaires ont connu une hausse de 6,7%.

Décélération de la hausse des prix de l'énergie

Les prix de l'énergie, dont la hausse est le principal moteur de l'inflation actuelle, continuent d'augmenter, mais moins vite. L'Insee évalue leur hausse à 28,7% par rapport à juillet 2021, tandis qu'elle était de 33,1% le mois précédent. Un ralentissement qui s'explique par la baisse du cours du pétrole.

L'indice des prix à la consommation harmonisé, qui sert de base aux comparaisons européennes, a augmenté de 6,8% sur un an après 6,5% en juin.