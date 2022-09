Hausse des prix : le gouvernement relève sa prévision d'inflation à 4,2% en 2023

Une hausse des prix plus importante qu'anticipé. Le ministère de l'Economie a revu à la hausse sa prévision d'inflation pour 2022, à 5,3%, contre 5% prévus jusqu'ici, et à 4,3% en 2023, contre 3,2% prévus auparavant. Cette nouvelle prévision s'explique par un contexte de "poursuite de la guerre en Ukraine, de tensions sur les prix de l'énergie et de fragilité économique" des principaux partenaires commerciaux de la France, a annoncé, mardi 13 septembre, le ministre de l'Economie, Bruno le Maire.

Dans son projet de loi de finances pour 2023, le gouvernement table par ailleurs sur une croissance de 1% en 2023, contre 1,4% anticipé par le gouvernement en juillet. Le gouvernement présentera fin septembre son texte, qui actera notamment la poursuite d'un système de "bouclier tarifaire" sur les prix du gaz et de l'électricité, chiffré à plusieurs dizaines de milliards d'euros.

Un déficit public attendu à 5% du PIB en 2023

"Dans ce contexte économique tendu, la France résiste", a cependant assuré le ministre devant des journalistes, qui en veut pour preuve la croissance d'au moins 2,5% attendue en 2022. Malgré la révision à la baisse de la croissance pour l'an prochain, "nous tiendrons les 5% de déficit public" en 2023, a promis Bruno Le Maire.

Le gouvernement a réaffirmé son objectif de ramener le déficit public sous le seuil des 3% du PIB en 2027, à la fin de quinquennat. La dette publique devrait pour sa part refluer à 111,5% du PIB en 2022 (contre 112,5% en 2021) et 111,2% en 2023, selon Bercy. Des chiffres légèrement en dessous des niveaux d'endettement attendus jusqu'ici.