Assurances : les cotisations augmenteront "en moyenne de 8 à 10% pour 2025", confirme le patron de la Maif

Le patron de la Maif confirme sur franceinfo mercredi 16 octobre qu'"il y aura des augmentations raisonnables" des primes d'assurance. "En moyenne, sur le marché, les chiffres qui circulent sont de l'ordre de 8 à 10% pour 2025", précise Pascal Demurger. Une hausse due notamment aux conséquences du dérèglement climatique.

"Par rapport aux années 2010", le coût pour les assureurs a "plus que doublé", souligne le directeur général du groupe Maif qui assure essentiellement des particuliers. "Nous sommes aux premières loges du dérèglement climatique et ses conséquences", assure Pascal Demurger, "et ce sont les particuliers qui souffrent le plus des conséquences de ce dérèglement climatique".

D'autres facteurs expliquent cette hausse des cotisations. Le patron de la Maif pointe notamment une "dégradation de la rentabilité, en particulier en assurance habitation" ces dernières années. Pascal Demurger assure que le groupe Maif "perd de l'argent sur l'assurance habitation", estimée "à quelques dizaines de millions d'euros".

Les assureurs voient aussi leurs cotisations augmenter, notamment une "augmentation extrêmement forte" d'un prélèvement obligatoire versé à la caisse centrale de réassurance (système de couverture des assurances).