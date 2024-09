Pouvoir d'achat : les tarifs des assurances risquent de fortement augmenter en 2025

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 6h36 et 10h52

La tendance était apparue, lors de la réunion annuelle des réassureurs , au mois de septembre, à Monaco et les chiffres commencent à fuiter. Les tarifs d’assurance en 2025 vont augmenter dans des fourchettes comprises entre 4 et 6% pour l’automobile, de 8 à 10% pour ce qui est des habitations. Il s’agit là des premières estimations réalisées par des sociétés d’études qui épluchent les documents en circulation. Pour l’instant, aucun professionnel de l’assurance ne souhaite commenter ces chiffres, sans toutefois les démentir.

Chaque année, c'est le même scénario. Les assureurs vous expliquent que ces hausses de tarifs ne sont pas faites pour gagner toujours plus d’argent, mais pour couvrir l’augmentation de ce qu’ils doivent reverser aux clients sinistrés. Car, chaque année, les catastrophes et sinistres sont de plus en plus importants. Face à la multiplication des événements climatiques, il est de plus en plus difficile de définir un prix pour les risques liés aux inondations notamment.

De 12 à 20% de plus pour la surprime catastrophes naturelles

Par exemple, la prime qui finance le régime des catastrophes naturelles va augmenter le 1er janvier prochain de 12 à 20% pour les assurances habitation. L’arrêté est paru au Journal officiel en décembre dernier. Sur nos factures, cela représentera une augmentation annuelle de 17 euros pour les particuliers. Et cela, quel que soit notre niveau d’exposition au risque, au nom de la mutualisation des prix. Ce qui n’empêche pas certaines compagnies d’assurance d’augmenter davantage les tarifs de la multirisque habitation pour les maisons et pavillons plus exposés aux inondations qu’un appartement situé au huitième étage d’un immeuble.

Pour éviter tout dérapage, la Banque de France veille au grain, grâce notamment à une structure, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Tout est public sur le site internet de la Banque de France, à consulter si vous avez le moindre doute sur les conditions de vos contrats et, surtout, les mécanismes de révision de certaines clauses que votre assureur vous a fait signer.