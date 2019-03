VIDEO. Scanner pour mieux manger... et réduire son impact carbone

Pas toujours simple de s'y retrouver quand on fait ses courses. De plus en plus d'infos, de plus en plus d'applis... Jamais nos aliments n'ont été autant scrutés. En banlieue parisienne, une équipe de "Complément d'enquête" est allée rencontrer un "combattant de la transparence".

Composition et qualités nutritionnelles

Stéphane Gigandet est informaticien. Avec son équipe de bénévoles, il pilote l'association Open Food Facts. Ils préparent actuellement une nouvelle version de leur application pour smartphone. En scannant les produits en magasin, elle permet d'obtenir, à partir d'une immense base de données renseignée par les consommateurs, des informations détaillées sur sa composition (ingrédients, substances allergènes, additifs) et ses qualités nutritionnelles.

Bilans carbone comparés

Une nouvelle fonctionnalité s'attaque désormais au bilan carbone des aliments. Objectif : dévoiler l'impact de chaque produit sur l'environnement, de façon à ce que le consommateur puisse choisir en connaissance de cause. Exemple : si vous hésitez entre des lasagnes à la bolognaise et des lasagnes au poulet, scannez les deux codes-barres pour comparer leur empreinte carbone. Pour les lasagnes bolognaises, l'indicateur sera au rouge (en jaune pour les lasagnes au poulet), parce que l'élevage bovin a un impact plus important sur le bilan carbone que l'élevage ovin.

Une carte "C'est emballé près de chez vous"

Pour plus de précision, l'équipe calcule aussi le trajet parcouru par les camions depuis l'usine jusqu'au magasin. Grâce à une estampille sanitaire européenne et à un code apposé par l'emballeur, il est possible de localiser l'usine qui a fabriqué le produit. L'association a créé une carte intitulée "C'est emballé près de chez vous" qui permet de visualiser toutes les usines de France et d'Europe.

