Le groupe Imerys annonce l'exploitation d'ici 2027 d'une mine de lithium dans l'Allier pour fabriquer des batteries

Ce sera "l'un des plus grands" projets d'extraction de lithium en Europe. Le groupe de minéraux industriels Imerys a annoncé, lundi 24 octobre, la mise en exploitation minière d'ici 2027 d'un gisement de lithium dans l'Allier. Le lithium est l'un des composants essentiels des batteries pour les voitures électriques.

L'investissement envisagé s'élève à un milliard d'euros pour exploiter pendant au moins 25 ans un gisement dont les "concentrations et quantités" ont été jugées "très attractives" au terme de 18 mois de sondages souterrains et d'études, a déclaré Imerys dans un communiqué. Le gisement "devrait fournir une source domestique durable et compétitive d'approvisionnement pour les constructeurs automobiles français et européens", a déclaré Alessandro Dazza, directeur général d'Imerys.

Nous lançons un projet majeur d'exploitation de #lithium sur son site de #Beauvoir (@allierdpt).



Il a pour but de répondre aux enjeux de transition énergétique et de souveraineté industrielle de la et de l'Europe .



Lisez notre CP. ▶️ https://t.co/0g9gbYCPQg#Imerys pic.twitter.com/G9YUNZBFpD — Imerys France (@Imerys) October 24, 2022

Jusqu'à 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium produites par an

Le site de Beauvoir, sur la commune d'Echassières, dans l'Allier, héberge depuis 1850 une carrière produisant chaque année quelque 30 000 tonnes de kaolin, utilisé dans la fabrication de la porcelaine ou du carrelage. Depuis les années 1960, le bureau de Recherches géologiques et minières a identifié la présence de lithium dans le sous-sol. Imerys, qui a racheté le site en 2005, était jusqu'à présent resté extrêmement prudent sur la possibilité de l'exploiter.

"Selon les premières estimations, le projet permettrait d'atteindre une production de 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an", affirme Imerys. Une fois "pleinement opérationnel", le site pourrait "équiper l'équivalent de 700 000 véhicules électriques en batteries lithium-ion", ajoute le groupe. Il promet à terme "1 000 emplois directs et indirects dans la région Auvergne-Rhône-Alpes".

Le lithium a été identifié comme ressource "critique" par la Commission européenne en 2020. L'Union européenne, qui s'est fixé pour objectif d'abandonner la voiture thermique en 2035 afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, manque cruellement de matières premières comme le lithium, dont la Chine a le quasi-monopole.