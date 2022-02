Europe : comment s’approvisionner en métaux stratégiques ?

L’Europe, dépendante aux semi-conducteurs, ces matériaux que l’on retrouve dans les batteries et les cartes à puces de téléphones portables, ordinateurs, voitures ou même dans le domaine militaire, doit trouver des solutions pour mieux s’approvisionner. À l’heure actuelle, ils sont fabriqués à partir de terres rares et exportés à 90% depuis la Chine. "Sans semi-conducteurs, pas de transition numérique, pas de Pacte vert. Les voitures, la 5G, la santé, la défense… Les puces sont partout et joueront un rôle de plus en plus critique", a d’ailleurs estimé Thierry Breton, commissaire européen à l’industrie.

Enjeux et solutions

Afin de remédier à cette dépendance, les 27 ministres de l’Industrie devront s’atteler à différents enjeux. "Ils devront étudier une proposition de la Commission européenne qui souhaite quadrupler la production de puces électroniques pour atteindre 20% de la production mondiale d’ici 2030", explique le journaliste Gilles Papin. Autre sujet qui sera évoqué : le renfort de l’exploitation minière des sous-sols en Europe, malgré le risque environnemental. La dernière piste est celle de la création d’un fonds d’investissement qui permettrait des prises de participation dans certaines mines de lithium, situées en Australie ou au Chili par exemple.