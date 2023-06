Déclaration d'impôts 2023 : les erreurs à éviter dans la dernière ligne droite

Les contribuables qui résident dans un département numéroté 55 et au-delà ont jusqu'au 8 juin, 23h59, pour terminer leur déclaration.

Dernière ligne droite pour remplir sa déclaration de revenus, et, par la même occasion, éviter les couacs. Les contribuables qui résident dans un département numéroté de 20 à 54 ont jusqu'au jeudi 1er juin, 23h59, pour boucler leur déclaration sur le site impots.gouv.fr. Les départements numérotés 55 et au-delà ont encore un peu de répit : la date limite intervient le 8 juin au soir.

Pour rappel, un retard dans votre déclaration peut conduire à une majoration de 10% de l'impôt. Les pénalités peuvent passer à 20%, voire à 40%, si ce retard persiste. Franceinfo vous accompagne dans le sprint final en listant les principales erreurs à éviter avant de valider votre déclaration.

Mal déclarer une pension alimentaire

Dans un guide diffusé pour alerter sur les principales erreurs à éviter, le ministère des Finances rappelle que la pension alimentaire, si vous en versez une, doit obligatoirement être inscrite dans la rubrique 6, consacrée aux "charges déductibles".

Plus précisément, le montant se renseigne dans l'une des cases dédiées aux pensions alimentaires versées (6GI-6GJ, 6EL-6EM, 6GP ou 6GU). Attention : il ne faut en aucun cas déclarer le montant versé dans la rubrique 6DD ("déductions").

Se tromper sur le montant des frais de garde d'enfants

Si vous êtes parents, vous le savez sans doute déjà : il existe un crédit d'impôt qui correspond à 50% des dépenses engagées pour la garde des enfants de moins de six ans. Mais attention : il ne faut pas inclure les frais de nourriture dans les montants déclarés. De même, les aides perçues au titre de la garde d'enfants doivent être retirées de ces frais, y compris les aides versées par l'employeur ou le comité d'entreprise.

Choisir la mauvaise catégorie pour les dons effectués à des associations

Les dons aux associations permettent une réduction d'impôt, mais une subtilité entraîne des erreurs chaque année. Les dons versés à des associations qui les utilisent pour venir en aide aux personnes sont en effet à déclarer dans la ligne 7UD. A contrario, les dons versés à des associations, des organismes d'intérêt général ou des fondations reconnues d'utilité publique doivent être répertoriés dans la case 7UF. Vous avez un doute ? Vous pouvez trouver la catégorie de l'association dans le reçu qui vous a été adressé lors de votre don.

Faire erreur sur la déclaration de ses enfants après un divorce ou une séparation

En cas de séparation ou de divorce, l'enfant qui réside au domicile des deux parents peut être déclaré au sein du foyer fiscal de chacun. Mais attention, il ne faut pas se mélanger les pinceaux : si l'enfant est à votre charge exclusive, il vous faudra renseigner les cases F ou G. S'il est en résidence alternée, il faut remplir les cases H ou I.

Oublier de cocher la case "parent isolé"

Les personnes célibataires, divorcées ou séparées élevant seules leur enfant doivent penser à cocher la case "parent isolé" pour pouvoir profiter de la majoration du nombre de parts du quotient familial qui leur est accordée. Cette dernière n'est, en effet, pas pré-cochée.

Omettre de déclarer les frais de covoiturage

Il ne s'agit pas d'une erreur couramment commise, mais d'une nouveauté qui mérite votre attention si vous avez recours au covoiturage pour les trajets domicile-travail. Depuis cette année, les frais engagés par un salarié dans ce cadre constituent des frais professionnels déductibles sur justificatifs, à condition d'opter pour la déduction des frais réels, explique l'administration fiscale. Une mesure qui se veut incitative, alors que 15 millions de Français se rendent encore chaque jour au travail seuls dans leur voiture.

Ne pas vérifier ses heures supplémentaires quand on est fonctionnaire

Si vous êtes fonctionnaire, étudiez avec attention votre déclaration d'impôts, car des erreurs se sont glissées dans le fichier de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Cela concerne la déclaration d'heures supplémentaires : le pré-remplissage peut être faux si vous travaillez dans la fonction publique d'État et que vous avez effectué de nombreuses heures supplémentaires.

Depuis 2022, ces heures sont défiscalisées jusqu'à 7 500 euros, et non plus 5 000, mais ce relèvement du plafond n'a pas été bien appliqué par l'administration. En principe, le fisc a prévenu les agents concernés, mais il vaut mieux vérifier avant de valider votre déclaration.

Et si jamais je me suis trompé ?

Durant la période de déclaration des revenus, il est possible d'effectuer autant de corrections que nécessaire. Il suffit, pour cela, de retourner sur son espace particulier et de cliquer sur "Accéder à la déclaration en ligne" puis "Corriger". Si vous vous rendez compte d'une erreur après la date limite de dépôt et une fois votre avis reçu, vous pouvez encore modifier cette déclaration grâce au service de correction en ligne, disponible à partir du 2 août, précise l'administration fiscale.

Le service "corriger ma déclaration" fermera le 7 décembre 2023. Après cette date, vous ne pourrez plus la modifier. En cas de problème, il vous faudra présenter une réclamation accompagnée des pièces justificatives depuis la messagerie sécurisée de votre espace particulier.

Si vous avez opté pour la déclaration papier, la démarche est moins aisée : le service de correction en ligne n'est pas disponible. Si la date limite de dépôt est dépassée, une réclamation doit être effectuée, soit en ligne dans votre espace personnel, soit par courrier "en mentionnant vos noms, prénoms, adresse et signature manuscrite, la désignation de l'impôt concerné et le motif de la réclamation accompagné des justificatifs utiles", ajoute l'administration. Il est enfin possible de vous rendre au guichet, ou encore d'appeler l'administration.